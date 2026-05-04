В России завершилось объединение ВТБ и Почта Банка

Фото: Эрик Романенко

В России объявили о завершении процесса юридического присоединения Почта Банка к ВТБ. В результате объединения пользователи получили возможность обращаться в 4,5 тысячи точек обслуживания и 23 тысячи отделений Почты России.

- Объединение банков — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат в том, что мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке, – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Напомним, что интеграция проводилась поэтапно с начала 2025 года. Были объединены сети банкоматов. Совместно с Социальным фондом России был реализован перевод пенсий. С января 2026 года объединенный банк выступает оператором «Пушкинской карты» (на текущий момент выдано более 6,5 млн карт). Завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов. На данный момент банковская сеть охватывает более 13 тыс. населенных пунктов в 89 регионах России, включая малые города и сельские поселения. Количество банкоматов в объединённой сети — 19 тыс. устройств.