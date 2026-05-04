В главном храме ЮВО в Ростове открыли монумент «Земля героев»

Гильзы с «Кисетами памяти» заложили в памятник. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону открыли монумент «Земля героев». Торжественная церемония завершила одноименную военно-патриотическую акцию, сообщили донские власти.

Ранее во всех территориях ЮВО в «Кисет памяти» заложили землю с мест сражений Великой Отечественной войны. Позже «Кисеты памяти» поместили в 76-миллиметровые гильзы орудия ЗИС-3 и передали на хранение в главный храм ЮВО.

4 мая 2026 года представители территорий, участвующих в акции, заложили гильзы своих регионов в новый памятник «Земля Героев». Мероприятие состоялось при участии командования ЮВО.

- В Год единства народов России «Земля героев» символизирует объединение всех подвигов, совершенных народами нашей страны, героически сражавшимися за освобождение южных рубежей Родины, чьи потомки и сегодня повторяют великий путь своих дедов и прадедов в ходе проведения специальной операции, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

