НовостиОбщество4 мая 2026 13:35

Днем 4 мая в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Жителей Дона предупредили о воздушной угрозе
Ангелина СКИБА
Всем рекомендуют уйти с улиц в помещения, нельзя подходить к окнам.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 4 мая в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило через приложение МЧС в 14:43.

- Объявлена беспилотная опасность, - предупредили жителей Дона.

Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, угроза БПЛА также сохранялась в течение прошедшей ночи и утром, затем объявили отбой воздушной тревоги. В ночь на 4 мая в шести районах Ростовской области сбили около 20 БПЛА.

