«Был замечательным парнем»: Под Ростовом сотрудник ГАИ погиб в страшном ДТП

В Ростовской области выясняют обстоятельства ночного ДТП, унесшего жизнь 34-летнего мужчины. Авария произошла 3 мая на проспекте Лазоревом в Волгодонске, об этом рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, автомобиль Kia Optima на скорости зацепил бордюрный камень, после чего иномарку подбросило на дорожное ограждение. Машина буквально повисла на отбойнике.
В результате аварии водитель скончался на месте до приезда медиков. Известно, что мужчина работал в ГАИ. В салоне также находился 37-летний пассажир — он выжил, но с серьезными травмами был доставлен в больницу.
Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, вероятной причиной потери контроля над машиной называют внезапное ухудшение самочувствия.
— По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. В момент ДТП он был трезвым.
Сейчас следователи ждут результатов экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти и все детали случившегося. Тем временем знавшие погибшего лично отзываются о нем как о достойном и порядочном человеке.
— Знала его лично. Был замечательным парнем. Это огромное горе, сил семье все это пережить, — делятся в соцсетях местные жители.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
