В Ростовской области будут судить мужчину, который закатал тело подруги в бетон

В Ростовской области завершено расследование в отношении жителя Гуково, убившего мать-одиночку.

На Дону завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Гуково, который убил знакомую. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, в ночь на 13 февраля 2026 года 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою 45-летнюю знакомую. От полученных травм женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления обвиняемый перенес тело погибшей в подвал дома и забетонировал его.

После исчезновения женщины, ее пожилой отец написал заявление в полицию. Пропавшую искали правоохранители и волонтеры. При осмотре жилища подозреваемого были найдены следы, указывающие на совершение преступления. В итоге мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тело.

- В ходе расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая, - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Известно, что у погибшей остался сын-подросток с инвалидностью.

