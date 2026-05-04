В Ростове полицейские начали проверку после сообщения о стрельбе в уличных собак

В Ростове полицейские проверяют сообщение о стрельбе по собакам. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове полицейские проводят проверку по факту причинения вреда животным. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

В полицию поступило заявление от жителей многоквартирного дома в Первомайском районе. Ростовчане пожаловались, что соседка стреляла из пневматического пистолета в уличных собак возле подъезда. Свое поведения она объяснила тем, что дворняги пугают ее ребенка.

- По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поставила будки под окнами, а сама переехала: Любительница дворняжек предстала перед судом за оскорбление соседки

Жительница Ростовской области выплатила моральный вред культработнику за нецензурную брань (подробнее)