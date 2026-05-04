Вечером 4 мая над территорией Ростовской области уничтожили БПЛА

Вечером 4 мая в Ростовской области сбили БПЛА. Об этом сообщает в канале МАХ минобороны России.

С 15 до 20 часов дежурные средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Волгоградской областей и Московского региона.

Напомним, что в ночь на 4 мая вражеские дроны атаковали шесть районов Ростовской области: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский. Над их территориями были сбиты около двух десятков беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

