НовостиОбщество4 мая 2026 18:56

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с проблемным детсадом в Ростовской области

Донские следователи проверяют работу частного детского сада, который засветился на федеральном телевидении
Марина ЮРЬЕВА
Донские следователи начали проверяют обоснованность жалоб на частный детский сад.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проблемную ситуацию, сложившуюся в одном из частных детских садов Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ненадлежащем уходе за воспитанниками в одном из частных детских садов в Ростовской области. В нем говорилось, что родители жалуются на антисанитарию, некомпетентность сотрудников и отсутствие у дошкольного учреждения лицензии.

Донские следовали инициировали проведение проверки по статье 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее результатах и установленных обстоятельствах.

