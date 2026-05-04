В Ростове после зимнего периода начали работать фонтаны

В Ростове заработали фонтаны.

В Донской столице открылся сезон фонтанов. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.

По информации городского Управления благоустройства и лесного хозяйства, муниципальные фонтаны запустили в минувшие выходные. Перед этим их протестировали и помыли. Сооружения работают с 9 до 22 часов, подсветку включают с 20 часов.

- На фонтане «Атланты» на Театральной площади дополнительно в выходные и праздничные дни включается музыкальное сопровождение с 21 до 22 часов, - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 мая в Ростове открылся новый светомузыкальный фонтан у Дворца спорта. В теплое время года днем он будет работать в обычном режиме, а по вечерам дополнится светомузыкальными представлениями.

