Большинство жителей Дона будут получать 200 тысяч примерно через 13 лет

Ростовская область оказалась на 65-й строчке свежего рейтинга регионов по динамике зарплат, подготовленного «РИА Новости». Согласно прогнозу, при сохранении текущих темпов роста половина населения региона сможет рассчитывать на ежемесячный доход в 200 тысяч рублей и выше через 9 лет и 8 месяцев.

Эксперты также рассчитали сроки для других категорий людей. Четверти наиболее обеспеченных жителей области потребуется 6 лет и 9 месяцев, чтобы выйти на такой уровень дохода. Для того чтобы заработок в 200 тысяч рублей стал нормой для 75% населения Дона, должно пройти 12 лет и 8 месяцев.

Для сравнения: лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там четверть населения начнет получать такие суммы уже через 1 год и 8 месяцев, а спустя 5 лет и 7 месяцев этот порог преодолеет половина жителей округа.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Цены на жилплощади в новостройках Ростова выросли почти на 12% за год