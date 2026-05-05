Более 140 тысяч жителей Дона проголосовали за объекты благоустройства

В Ростовской области продолжается масштабное голосование за будущий облик городов и поселков. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» жители выбирают территории, которые требуют обновления и благоустройства. Как рассказали областном правительстве, кампания по сбору голосов продлится до 12 июня, но на данный момент уже определились явные фавориты.

На сегодняшний день в пятерку самых популярных проектов входят объекты из разных уголков Дона. Безусловным лидером стал парк «Молодежный» в Белокалитвинском районе — за его преображение высказались более 9 тысяч человек.

Значительную поддержку получили центральная площадь села Самарского в Азовском районе и общественная зона в станице Новозолотовской Семикаракорского района. Также в числе приоритетных объектов — пешеходный маршрут по переулку Кирова в Шахтах и общественное пространство в поселке Новозарянском Октябрьского района.

— Уже более 140 тысяч жителей Дона сделали свой выбор, проявив активность и заинтересованность в преображении территорий, — рассказали в правительстве Ростовской области.

Всего на суд общественности представлено 124 различных проекта в 55 муниципалитетах области.

