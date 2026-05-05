Астроном Сурдин опроверг миф о неумении Гагарина управлять кораблем

Астроном Сурдин опроверг миф о том, что Юрий Гагарин не умел управлять космическим кораблем.

Астроном, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Сурдин опроверг популярный миф о первом человеке в космосе Юрии Гагарине. Об этом популяризатор науки рассказал в интервью RTVI.

По словам ученого, есть два главных мифа. Первый: Гагарин не умел управлять кораблем и был просто «заменителем собачки».

— Это неправда, — заявил астроном. — Он мог управлять, но автоматика делала все сама. Корабли «Восток» изначально были разведывательными спутниками. Они летали и до Гагарина, и после. Человек там был не обязателен. Но миф принижает профессиональный уровень космонавта. Гагарин был профессиональным летчиком и первым профессиональным космонавтом.

Второй «миф» — на самом деле правда, но люди о нем мало знают, говорит астроном.

— Гагарин должен был доказать, что он вменяем. Никто не знал, как человек поведет себя в невесомости после перегрузок. Чтобы подтвердить адекватность, он должен был набрать определенный числовой шифр. Перед стартом трое человек назвали шифр Гагарину на ухо, чтобы ему не пришлось вскрывать конверт. Но он и так справился с задачей, несмотря на то, что проблем было много. Хорошо, что он вообще вернулся живым.

Сурдин напомнил: до Гагарина никто не летал на ракетах. Самолеты и сверхзвуковые машины — другое дело.

— А тут 300 тонн топлива, по сути взрывчатка. И человек садится сверху. Никто не знал, что будет. Первому всегда тяжело. За ним уже легче.

