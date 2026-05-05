Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:29

В Ставрополе спасли младенца с болезнью, которая встречается раз на десять тысяч

Операцию сделали в перинатальном центре, маму с ребенком выписали
Татьяна ТИХОНОВА
Ребенка с тяжелым пороком кишечника спасли в Ставрополе.

Ребенка с тяжелым пороком кишечника спасли в Ставрополе.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставрополе спасли младенца с редким заболеванием, которое встречается раз на десять тысяч новорожденных. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ», ссылаясь на блог министра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

В краевом перинатальном центре прооперировали новорожденного. Специалисты обнаружили у малыша дупликационную кисту кишечника еще до родов. Хирургическое вмешательство запланировали заранее. Операция прошла успешно.

Редкий порок может привести к кишечной непроходимости. Он встречается всего у одного из десяти тысяч младенцев, объяснили медики.

Ребенка вместе с мамой уже выписали. Осложнений после операции нет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Таких детей надо держать в спецзаведениях!»: Мать особенного ребенка рассказала, с какими сложностями столкнулась семья

Мальчик с аутизмом самостоятельно выучил английский язык, но односложно говорит на родном (подробнее)