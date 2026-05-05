Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 11:07

Жилые дома на нескольких улицах и в СНТ Ростова до вечера остались без воды

Некоторые жители Октябрьского района Ростова до вечера остались без воды
Ангелина СКИБА
Подачу воды обещают восстановить после ремонта.

Подачу воды обещают восстановить после ремонта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону жилые дома на нескольких улицах, а также ряд СНТ до вечера остались без водоснабжения. Об этом 5 мая сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

Подачу воды ограничили на Вавилова, 54-80 с дробями и литерами, Королева, Неклиновской, Созидания, Тракторной, в переулке Технологическом, в СНТ «СКВО», «9 Мая», «Авангард-3», «Мир».

Ориентировочное время выполнения работ - до 18 часов 5 мая. Ответственная организация - АО «Ростовводоканал».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Половина жителей Ростова начнут зарабатывать 200 тысяч рублей через 10 лет

Рост зарплат спрогнозировали на Дону (подробности)