Жилые дома на нескольких улицах и в СНТ Ростова до вечера остались без воды

Подачу воды обещают восстановить после ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону жилые дома на нескольких улицах, а также ряд СНТ до вечера остались без водоснабжения. Об этом 5 мая сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

Подачу воды ограничили на Вавилова, 54-80 с дробями и литерами, Королева, Неклиновской, Созидания, Тракторной, в переулке Технологическом, в СНТ «СКВО», «9 Мая», «Авангард-3», «Мир».

Ориентировочное время выполнения работ - до 18 часов 5 мая. Ответственная организация - АО «Ростовводоканал».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Половина жителей Ростова начнут зарабатывать 200 тысяч рублей через 10 лет

Рост зарплат спрогнозировали на Дону (подробности)