В донской столице завершился очередной этап модернизации базовых станций сотовой связи

В Ростове-на-Дону завершился очередной этап запуска новых и модернизации существующих базовых станций сотовой связи. Жители и гости города получили доступ к ускоренному мобильному интернету — загрузка данных теперь возможна на скорости до 80 Мбит/с. Масштабное усиление покрытия затронуло весь город: от центральных улиц до самых отдалённых районов и поселений в окрестностях.

Технические работы, которые провели инженеры МегаФона, охватили различные районы города — от плотно застроенных кварталов до частных секторов Кировского, Железнодорожного, Ленинского и Ворошиловского районов. Особое внимание специалисты уделили центральной части города: правому и левому берегу Дона, территории недалеко от главной пешеходной улицы, а также дорожным развязкам в районе железнодорожного вокзала.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в городе, дополнительно средние и высокие диапазоны частот. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвёртого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

- К началу мая интернет-трафик в областной столице вырос на 10%, а объём голосовых вызовов — на 12%. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения, — прокомментировал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.