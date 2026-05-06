В Ростове после зимы запустили фонтаны

В Ростове в минувшие выходные запустили фонтаны. Об этом сообщили в городской администрации.
Перед этим их расконсервировали после зимы, протестировали и помыли. Теперь сооружения работают по графику: с 9:00 до 22:00.
Подсветка на всех фонтанах включается с 20:00 до 22:00. А на фонтане «Атланты» на Театральной площади по субботам, воскресеньям и в праздничные дни добавляется музыкальное сопровождение. Музыку включают на один час — с 21:00 до 22:00.
