Накануне 9 мая в Ростовской области наблюдаются перебои связи

Накануне Дня Победы в Ростовской области стала прерывается связь.

В Ростовской области наблюдаются временные перебои в работе сетей связи. Об этом сообщили в администрации Ростова.

Как сказано в сообщении, это связано с проведением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения. Ограничения носят временный характер.

По данным городской администрации, такие меры необходимы для сохранения жизни и здоровья граждан, а также для защиты инфраструктуры региона. О сроках действия ограничений не сообщается.

