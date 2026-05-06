Накануне 9 мая в Ростовской области наблюдаются перебои связи

В Ростовской области наблюдаются временные перебои в работе сетей связи. Об этом сообщили в администрации Ростова.
Как сказано в сообщении, это связано с проведением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения. Ограничения носят временный характер.
По данным городской администрации, такие меры необходимы для сохранения жизни и здоровья граждан, а также для защиты инфраструктуры региона. О сроках действия ограничений не сообщается.
