Полиция нашла того, кто запустил фейерверк в Ростове во время угрозы БПЛА

Ростовчанина теперь могут привлечь к ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Полиция установила личность мужчины, запустившего фейерверк в Ростове на Дону во время режима беспилотной опасности. Информацию подтвердили в пресс службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники полиции узнали о нарушении во время мониторинга соцсетей. Ростовчане рассказали в сети, что в ночь со 2 на 3 мая пиротехнику использовали в районе улиц Суворова и Журавлева.

- Нарушителем оказался 35-летний житель донской столицы. В отделе полиции он пояснил, что запустил салют в честь Дня рождения супруги, — рассказали в полиции.

Материалы проверки направили в административную комиссию. Ростовчанина теперь могут привлечь к ответственности по статье 9.11 Областного закона Ростовской области. Процессуальное решение примут после рассмотрения материалов.

