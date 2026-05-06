Проведение Парада Победы в Ростове остается под вопросом

В ЮВО пока не пришли к окончательному решению относительно проведения Парада Победы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проведение Парада Победы в Ростове-на-Дону пока остается под вопросом. Власти уточняют, что организация такого мероприятия находится в зоне ответственности Южного военного округа.

В ЮВО при этом пока не озвучивали окончательное решение. К этому моменту точно известно только, что 9 Мая не состоится шествие «Бессмертного полка». Эту акцию проведут в других форматах, присоединиться могут все желающие. Всего же в Ростовской области ко Дню Победы в 2026 году приурочат 60 крупных мероприятий.

Напомним, в 2024 году зрителей не приглашали на Парад Победы из соображений безопасности, но тогда многие все равно пришли посмотреть на пешие и механизированные колонны. В 2025 году за парадными расчетами наблюдали не только жители Ростова-на-Дону, но и Новочеркасска.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

168 ветеранов в Ростовской области получили по десять тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны в Ростовской области получили выплату к 9 Мая (подробности)