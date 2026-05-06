В Ростове за год остались нераскрытыми около десяти тысяч преступлений

Порядка десяти тысяч преступлений остались нераскрытыми в Ростове после 2025 года.

В 2025 году в Ростове-на-Дону нераскрытыми остались порядка десяти тысяч преступлений. Об этом в интервью «КП – Ростов-на-Дону» рассказал прокурор города Валерий Поцелуйко.

По его словам, в целом обстановка стабильная. Преступность в городе снижается. За прошлый год и за три месяца этого года — примерно на 15 %. Это совпадает с общероссийской тенденцией.

— Уличной преступности стало меньше на 18 %. Число преступлений в общественных местах сократилось на 27 %, — приводит статистику прокурор. — Стало меньше грабежей, разбоев и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Считаю, что Ростов остается безопасным городом. Однако есть над чем работать. В прошлом году нераскрытыми остались около десяти тысяч преступлений. В основном это преступления против собственности.

