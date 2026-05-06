В Ростове за год в суд подали более 390 исков в защиту обманутых мошенниками

До суда дошло почти 400 дел обманутых мошенниками ростовчан.

В Ростове сформирована положительная судебная практика взыскания средств с владельцев счетов, на которые перечисляли деньги обманутые мошенниками люди. Об этом в интервью «КП – Ростов-на-Дону» рассказал прокурор города Валерий Поцелуйко.

Для тех, кто уже пострадал, есть судебная защита. В прошлом году прокуроры подали более 390 исков. Их направили в защиту социально уязвимых граждан: пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних.

— Любой человек вправе обратиться в суд. Можно требовать вернуть деньги, перечисленные на счета злоумышленников. А также признать кредитный договор недействительным, если он был заключен под влиянием обмана, — напоминает прокурор.

По закону, именно ответчик - то есть владелец счета - должен доказать, что получил деньги законно. Если не докажет — сумма взыскивается как неосновательное обогащение.

