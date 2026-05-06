В Ростове круглая отличница хотела заработать и получила срок за наркотики

Школьница из Ростова шла на золотую медаль, когда получила срок за наркотики. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Самые распространенные способы аферистов завлечь детей в мошеннические схемы назвал прокурор города Ростова-на-Дону Валерий Поцелуйко. Об этом руководитель рассказал в интервью «КП – Ростов-на-Дону».

По словам прокурора, вовлечение несовершеннолетних в преступления само по себе является уголовным деянием. В прошлом году в Ростове возбудили пять таких дел.

— Главная защита — внимание взрослых. Дети редко попадают в криминальную среду внезапно. Обычно этому предшествуют изменения: замкнутость, сомнительные знакомства, резкая смена поведения, интерес к легким деньгам, — пояснил Валерий Поцелуйко. — Чтобы этого не допустить, нужно быть в контакте с ребенком, знать его окружение и заботы.

Часто мошенники вербуют своих несовершеннолетних через интернет: игровые платформы, соцсети, мессенджеры.

— Там предлагают подработку, которая оказывается незаконной. Важно объяснять детям риски и формировать критическое мышление.

Также мошенники пользуются правовой неграмотностью школьников.

— Подростки искренне не понимают, что за передачу пакета, оформление карты или «просто постоять на стреме» может грозить реальный срок. Нужно разъяснять эти правила на жизненных примерах.

Прокурор привел случай из своей практики.

— Круглая отличница из многодетной семьи, будущая медалистка, занялась распространением наркотиков. Ее задержали и спросили: «Зачем она это сделала?» Ответ поразил: хотела стать независимой от родителей. История закончилась приговором. Как видите, основа профилактики подростковой преступности — поддержка семьи и неравнодушие взрослых.

