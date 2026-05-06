Wink представил первый тизер мистического детектива «После Фишера. Инквизитор»

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый тизер сериала «После Фишера. Инквизитор». В новом проекте поклонников детективного жанра и вселенной «Фишера» ждет запутанное дело с главными героями в исполнении Александра Петрова, Юлии Снигирь и Полины Гухман. Сериал войдет в линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Ландыши», «Комбинация», «Чистые» и другие).

События в сериале «После Фишера. Инквизитор» разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка. Делом занимаются местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. В ходе расследования они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке, выросшей в тайге, как Маугли в джунглях.

Ольга Френкель, режиссер-постановщик сериала: «Этот сезон — абсолютно новая история и герои. Зрителей ждут погони, трюки, перестрелки, драки, сцены схватки с медведем, любовь и даже немного мистики. Юля Снигирь всегда очень внимательна к материалу: на площадке ей важно, чтобы каждый сюжетный поворот, каждое действие персонажа и его слова соотносились с ее внутренним интуитивным ощущением правды. А Александр Петров — король импровизации и полноценный соавтор сериала. Часть реплик следователя Терехова придумана именно им».

Юлия Снигирь, актриса: «Обсуждение с режиссером идей для создания образа героини во время прочтения сценария и работы на съемочной площадке — это мой любимый процесс, когда ты насыщаешь живыми деталями то, что написано на бумаге. На мой взгляд, в нашем сериале удивительным образом сочетаются драйв, напряжение и та ироничная легкость, которую мы стремились добавить, несмотря на всю сложность и мрачность жанра».

Александр Петров, актер: «Эти съемки были непростым кинематографическим процессом, и я очень надеюсь, что у нас все сложилось так, как мы задумали. У нашей истории классный захватывающий сюжет, и мне нравится, что уже с первой серии ты начинаешь задаваться вопросом: «А кто же маньяк?».

