Выдача ипотеки в России и на Дону в апреле выросла на десять процентов

В апреле объем выданной ипотеки в стране достиг примерно 360 млрд рублей. По сравнению с мартом рост составил 10 процентов, а с апрелем прошлого года — 24. К такому выводу пришли аналитики ВТБ.

По их данным, за первые четыре месяца 2026 года жители страны оформили в банках займов на покупку жилья примерно на 1,4 триллиона рублей. Это на 55 процентов выше уровня января — апреля предыдущего года.

Специалисты связывают рост со смягчением курса Центробанка и постепенным удешевлением рыночных ставок. Благодаря этому оживает вторичный рынок недвижимости. Доля «рыночной» ипотеки в общем объеме уже достигла 45 процентов, прибавив за месяц сразу шесть процентных пунктов.

— Вторичный рынок оживает. Покупатели, которые годами копили на жилье, больше не ждут — им на руку играет понижение ставок. За первые месяцы года доля готовых квартир в ипотечных выдачах серьезно выросла. Сейчас на «вторичку» приходится более 40 процентов всех сделок, — констатирует старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

Параллельно банки упрощают условия для новых категорий заемщиков. Например, индивидуальные предприниматели — на основной системе налогообложения и на автоматизированной «упрощенке» — теперь также могут подавать заявки на ипотеку.