В станице Вешенской Ростовской области перезахоронили останки советских воинов

Во время церемонии провели панихиду, состоялась минута молчания. Фото: Николай Александров. Перейти в Фотобанк КП

В Шолоховском районе Ростовской области с воинскими почестями перезахоронили останки шести героев Великой Отечественной войны. Церемонию провели на поле Славы в станице Вешенской. Об этом рассказали в районной администрации.

Останки бойцов обнаружили осенью 2025 года в ходе поисковой экспедиции в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти 2026» на территории района. Установить имена павших не удалось.

Во время церемонии иерей Верхнедонского округа Роман Митяшин совершил панихиду, прозвучали оружейные залпы, была объявлена минута молчания. Затем глава Шолоховского района вместе с участниками мероприятия возложил цветы к могиле.

Глава района выразил благодарность поисковикам и отметил важность сохранения памяти о героях для подрастающего поколения. Он также обратил внимание на результаты работы поисковиков на одной из площадок с реконструированным полем боя: на участке площадью 10 кв. метров нашли 505 винтовочных патронов, 23 гильзы от пистолета ТТ и 40 осколков артиллерийского снаряда. Эти находки наглядно показывают, насколько ожесточенными были бои.

