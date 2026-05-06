Молзавод в Ростовской области увеличил выпуск молока на 35%, масла - на 20%

Объем переработки молока увеличили до 16,3 тысячи тонн.

С начала 2026 года молочный завод в Мясниковском районе Ростовской области нарастил объем переработки молока на 6%, до 16,3 тысячи тонн. Об этом на предприятии узнала заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко.

Глава донского минсельхозпрода осмотрела площадки и оборудование предприятия, перерабатывающего до 72 тысяч тонн молока в год. К слову, по итогам первого квартала 2026 года производство питьевого молока на заводе выросло на 35%, до 9,7 тысячи тонн, а сливочного масла — на 20%, то есть до более чем 740 тонн.

Налоговые поступления в областной бюджет от организации с начала года составили 64,5 млн рублей. При этом средняя зарплата работников выросла до 82 тысяч рублей. Всего на предприятии трудятся 347 человек.

- Мясниковский молочный завод — системообразующее предприятие, лидер по производству цельномолочной продукции на Дону. Поддержка таких производств — приоритет, — подчеркнула Анна Касьяненко.

В 2026 году завод получил государственную поддержку на сумму в 19,5 млн рублей, средства направили на улучшение переработки сырого молока.

