В Ростовской области главврача больницы осудили за злоупотребления полномочиями

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области бывшего главного врача одной из больниц осудили за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, экс-главврач направил более 6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на препараты для онкологических больных, на покупку других лекарств.

По итогам разбирательства подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, ему на два года запретили занимать управленческие должности в медицинских организациях. Также взыскали имущественный вред, сумма составила более 6 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Трехлетняя девочка упала с горки в Ростове, о ситуации доложат главе СК России

В Ростове следователи начали проверку после падения ребенка на детской площадке (подробности)