В Ростовской области уровень безработицы снизился до 2%

Уровень безработицы в Ростовской области за период с января по март 2026 года снизился до 2%, говорится на сайте Ростовстата.

Такой же показатель в 2% зафиксировали в Республике Калмыкия и Краснодарском крае. В целом по ЮФО уровень безработицы составил 2,1%. К слову, такая же цифра фиксировалась на Дону за период с декабря 2025 по февраль 2026 года.

Добавим, уровень занятости населения в Ростовской области за три месяца 2026 года снова составил 62,3%. Это выше, чем в среднем по ЮФО (60,9%), а также в ряде регионов округа. Лидирует Астраханская область.

