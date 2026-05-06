В Ростовской области продают животноводческий комплекс за 150 млн рублей

Объект расположен в слободе Барило‑Крепинской Родионово‑Несветайского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на продажу современный животноводческий комплекс. Объект расположен в Родионово Несветайском районе, в слободе Барило Крепинской. Информация размещена на сайте с бесплатными объявлениями.

Стоимость комплекса составляет 150 млн рублей. Общая площадь объекта - 120 тысяч кв. метров. В комплекс входят девять строений: два коровника маточника, два телятника откормочника, телятник, цех по производству грубых кормов, здание хладобойни, помещение для предубойного содержания скота и здание для персонала.

Комплекс расположен на земельном участке с транспортной доступностью, достаточно места для маневра и отстоя транспорта. Все объекты оснащены необходимыми коммуникациями и оборудованием.

Добавим, объявление разместили 15 апреля, с этого времени его просмотрели 62 раза.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Кондитерский бизнес за 9 млн рублей выставили на продажу в Ростове

Производство хлебобулочных полуфабрикатов и кондитерских изделий продают в Ростове (подробности)