В Ростовской области 6 мая сотрудники МЧС спасли шесть человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

6 мая подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области шесть человек. Информацию об итогах дежурных суток предоставили в ведомстве.

Согласно сводке, спасение людей пришлось на тушение возгораний и ликвидацию последствий аварий.

При реагировании на восемь техногенных пожаров из опасной зоны были спасены три человека. Еще троих сотрудники чрезвычайного ведомства спасли на местах пяти дорожно-транспортных происшествий.

Для оперативного выполнения задач за минувший день в общей сложности на вызовы выезжали 108 человек личного состава и 37 единиц специальной техники.

