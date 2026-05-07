Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 5:25

В Ростовской области 6 мая сотрудники МЧС спасли шесть человек

В Ростовской области за сутки было потушено шесть техногенных пожаров
Дмитрий КУТЕПОВ
Для оперативного выполнения задач на вызовы выезжали 108 человек личного состава.

Для оперативного выполнения задач на вызовы выезжали 108 человек личного состава.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

6 мая подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области шесть человек. Информацию об итогах дежурных суток предоставили в ведомстве.

Согласно сводке, спасение людей пришлось на тушение возгораний и ликвидацию последствий аварий.

При реагировании на восемь техногенных пожаров из опасной зоны были спасены три человека. Еще троих сотрудники чрезвычайного ведомства спасли на местах пяти дорожно-транспортных происшествий.

Для оперативного выполнения задач за минувший день в общей сложности на вызовы выезжали 108 человек личного состава и 37 единиц специальной техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ночной пожар в Ростове на улице 12 Декабря унес жизни двух человек

В Ростове в сгоревшем доме на площади 100 кв. метров нашли двоих погибших (подробности)