Банк «Центр-инвест» награждён знаком Андрея Байкова за вклад в развитие Ростова-на-Дону

Банк «Центр-инвест» получил почетную награду за вклад в развитие Ростова-на-Дону — памятный знак, посвященный 195-летию Андрея Матвеевича Байкова. Награду вручил глава администрации города Александр Скрябин.

Памятный знак и медаль в честь городского головы Ростова-на-Дону во второй половине XIX века был учрежден в 2026 году в связи с объявлением Года Байкова и для признания его высоких достижений в производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной деятельности граждан и коллективов.

В честь года Байкова банк «Центр-инвест» выпустил специальную карту с его портретом, чтобы каждый житель и гость Ростова мог прикоснуться к великому прошлому донской столицы и внести свой вклад в её будущее. Вместе с картой каждый клиент получает сертификат на бесплатное посещение авторской экскурсии «Байков А.М. История Ростова» в Ростовский областной музей краеведения.

- Для нас важно, чтобы банковские продукты несли в себе дополнительную ценность. Выпуская карту с портретом Андрея Матвеевича Байкова, мы напоминаем о великом прошлом нашего региона и приглашаем стать частью этого наследия, увидеть историю своими глазами, — отметил Председатель Правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

Отметим, что южно-российский банк активно содействует развитию донской столицы: поддерживает бизнес, предоставляет доступную ипотеку для улучшения жилищных кредитов, финансирует культурные и социальные мероприятия города, участвует в городских праздниках древонасаждения.

В 2025 году ставка по кредитам в банке «Центр-инвест» была на 5 процентных пункта ниже среднерыночных ставок. В результате клиенты банка получили конкурентные преимущества, а бюджет города — прирост налоговых платежей устойчивых клиентов банка. Выстраивание долгосрочных доверительных отношений с клиентами отражает корпоративную философию банка, направленную на поддержку устойчивого развития региона, бережное отношение к его истории и поддержку инициатив, укрепляющих экономический потенциал.

