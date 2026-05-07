В Ростове участок с самостроем выставили на продажу по решению суда

Торги собираются провести в начале июня.

В Ростове на Дону на торги выставили участок с подлежащей сносу самовольной постройкой. Информация указана на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью 602 кв. метра на Смородиновой, 95. На территории разрешено индивидуальное жилищное строительство. На данный момент по указанному адресу находится двухэтажный жилой дом площадью в 136,6 кв. метра, который признали самостроем. Его нужно будет снести.

Объект выставили на продажу по решению Железнодорожного районного суда Ростова на Дону. Начальная цена лота - 5,3 млн рублей. Сумма учитывает рыночную стоимость, но в нее не входят расходы по сносу постройки.

Подать заявку на участие в торгах можно до 27 мая 2026 года включительно. Аукцион запланировали на 1 июня 2026 года.

