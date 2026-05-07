Новый спорткомплекс возведут в Первомайском районе Ростова до конца года

В Ростове возведут два спортивных объекта, работы уже ведутся. Фото: сайт правительства Ростовской области

В 2026 году в Первомайском районе Ростова-на-Дону должны появиться два современных спортивных объекта. Площадки осмотрели заместитель губернатора Игорь Сорокин и заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Речь идет о создании физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на улице Российской и физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Алябьева и Мусоргского.

В первом случае подготовительные работы уже завершены, ведется поставка спортивного оборудования. К маю собираются оборудовать тренажерные площадки для силовых и кардиотренировок, универсальные площадки для игровых видов спорта, зоны для воркаута и гимнастики. На эти цели в 2026 году направили 12 млн рублей, из которых 10 млн рублей — федеральные средства.

Во втором случае, на пересечении Алябьева и Мусоргского, ведется строительство комплекса, рассчитанного на более масштабные спортивные задачи. Этот объект потребует значительных финансовых вложений: необходимо 144,5 млн рублей, более 110 млн рублей выделили на уровне федерации.

Контракт на поставку и монтаж уже заключили. Завершить работы собираются к концу 2026 года. В спортивном комплексе планируют открыть спортзал для соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, площадки для единоборств и тренажерный зал.

- Объекты реализуются в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Создание современных и доступных спортивных объектов — одна из ключевых задач, стоящих перед регионом, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Большая часть крупных объектов спортивной инфраструктуры возводится при поддержке федерального центра, добавила Виктория Абрамченко.

- Спортивные объекты в Первомайском районе Ростова-на-Дону станут новыми центрами притяжения для жителей одного из самых густонаселенных районов города, — сказала Виктория Абрамченко.

