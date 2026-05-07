В Ростове по делу Лилии Федотовой допросили специалиста областного правительства

Слушания проходят в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону по делу экс-министра финансов региона Лилии Федотовой допросили начальника отдела судебной и договорной работы областного правительства Наталью Фисенко. Об этом сообщает «Городской репортер».

Специалист назвала новый размер ущерба - регион потерял 1,6 млрд рублей (ранее называли сумму в 1,9 млрд рублей). Цифру вывели с учетом материалов уголовного дела, акта Счетной палаты и постановления правительства о кредитах.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2020 года Лилия Федотова инициировала взятие коммерческих кредитов для решения социальных вопросов. Регион мог получить казначейские и бюджетные кредиты под меньший процент, но в итоге выбрали ставку под 6% годовых. Предварительно, переплата по процентам и составила ущерб в 1,6 млрд рублей.

Суд перешел к изучению письменных доказательств. Также на заседаниях планируют прослушать аудиозаписи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Заседание по делу экс-министра финансов Ростовской области вновь отложили

Новые слушания по делу экс-министра финансов Лилии Федотовой назначили на 6 мая (подробности)