НовостиПроисшествия7 мая 2026 12:55

Ландшафтный пожар около Ботанического сада в Ростове локализовали

Вблизи Ботанического сада в Ростове горит камыш на 100 кв. метрах, ведется тушение
Ангелина СКИБА
На месте задействовали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ландшафтный пожар около Ботанического сада в Ростове-на-Дону локализовали, на данный момент тушение продолжается. Уточненная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

- В районе Маркова, 45 горит камыш на площади в 100 кв. метров. В 15:01 пламя локализовали, — прокомментировали в экстренной службе.

Известно, что от МЧС на месте задействовали восемь человек и две единицы техники. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

Ранее очевидцы рассказали, что вблизи полыхающих камышей чувствовался запах дыма и летел пепел.

