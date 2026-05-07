Ландшафтный пожар около Ботанического сада в Ростове локализовали

На месте задействовали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Ландшафтный пожар около Ботанического сада в Ростове-на-Дону локализовали, на данный момент тушение продолжается. Уточненная информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

- В районе Маркова, 45 горит камыш на площади в 100 кв. метров. В 15:01 пламя локализовали, — прокомментировали в экстренной службе.

Известно, что от МЧС на месте задействовали восемь человек и две единицы техники. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

Ранее очевидцы рассказали, что вблизи полыхающих камышей чувствовался запах дыма и летел пепел.

