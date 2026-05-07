Дожди, грозы, град и штормовой ветер ожидаются в Ростовской области 7 и 8 мая

Грозовые дожди с градом пройдут местами по Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Местами по Ростовской области до конца суток 7 мая, а также в течение суток 8 мая возможны сильные грозовые дожди с градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Нужно быть осторожными в непогоду. Во время стихии лучше находиться в помещении. Если ливень и ветер застанут на улице, нельзя идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить близко к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях следует звонить по номерам «101» или «112».

