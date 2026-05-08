«ФосАгро-Дон» поздравила ветеранов и участников Великой Отечественной войны с Днем Победы

Поздравление почетного гражданина Матвеево-Курганского района Владимира Васильевича Тарасенко. Фото: предоставлено «ФосАгро-Дон»

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы проходят в Ростовской области. Особые слова благодарности звучат в адрес тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. В преддверии 9 мая подарки и поздравления для ветеранов приготовила компания «ФосАгро-Дон», входящая в крупнейшую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). Компания ежегодно чествует ветеранов, поэтому аналогичные акции проходят и в других регионах присутствия сети.

Зерноградский, Белокалитвинский, Матвеево-Курганский, Сальский и Мартыновский районы – пункты на карте Ростовской области, где работают центры дистрибуции компании. Навестить ветеранов лично – почетная миссия для социально ответственной компании.

Очевидцы великих событий, принимающие поздравления, уже перешагнули 100-летний рубеж или приближаются к нему. Их биографии – примеры мужества.

Житель Белой Калитвы Петр Федорович Соловьев в 2026 году отметил 100-летие. Фото: предоставлено «ФосАгро-Дон»

Житель Белой Калитвы Петр Федорович Соловьев в этом году отметил 100-летие. Чтобы попасть на фронт, в 1943 году он добавил себе год в военкомате, участвовал в освобождении Гомеля, под Варшавой получил тяжелое ранение.

Татьяна Сергеевна Хрущ отпраздновала 102 года. В годы войны она работала операционной сестрой в госпитале, в 1945 году помогала бывшим узникам концлагеря.

Владимир Васильевич Тарасенко – почетный гражданин Матвеево-Курганского района. Помнит трагические события оккупации, а в 17 лет стал минометчиком и внес немалый вклад в Победу. Боевые награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 1 степени украсили его грудь. После войны почти 50 лет проработал трактористом в колхозе.

- Ваша жизнь – пример для всех нас. Примите поздравления и слова безмерной благодарности за ваш вклад в Победу и восстановление страны. Вы заложили основы для благополучия и процветания Донского края, наша задача – сохранить и приумножить созданное вами, и передать будущим поколениям, - сказал Роман Калашников, директор «ФосАгро-Дон», который лично поздравил ветеранов и вручил им подарки.

