Банк «Центр-инвест» завершил второй этап развития цифровой системы для Департамента экономики города

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» завершил второй этап развития цифровой аналитической системы для Департамента экономики города. Новый функционал позволит в режиме реального времени мониторить состояние малого и среднего предпринимательства и оперативно корректировать меры городской поддержки.

Как отметил директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону Денис Полюбин: «Малый и средний бизнес — это фундамент экономики Ростова-на-Дону. Новый аналитический модуль дает нам принципиально иной уровень понимания бизнес-ландшафта города. Теперь мы видим не просто статичные цифры, а живую динамику: как мигрируют предприятия, где появляются новые точки роста, а в каких секторах требуется наше внимание. Управление на основе данных позволяет Департаменту делать меры поддержки максимально адресными и эффективными».

Ранее банк «Центр-инвест» совместно с Департаментом экономики г. Ростова-на-Дону завершил масштабный проект по внедрению аналитической цифровой платформы. Результатом сотрудничества стал управленческий дашборд — цифровой инструмент, обеспечивающий Главу города и высшее руководство объективной и актуальной информацией о социально-экономическом развитии донской столицы в режиме реального времени.

Платформа агрегирует данные по ключевым направлениям жизнедеятельности города и консолидирует макроэкономическую статистику в едином, наглядном и защищенном цифровом пространстве.

