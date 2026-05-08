В Ростове потушили пожар в здании, вспыхнувшем после падения обломков БПЛА

Ущерб от БПЛА зафиксировали в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

В Первомайском районе в Ростова-на-Дону полностью потушили пожар, который произошел в административном здании после падения обломков БПЛА. Об этом утром 8 мая сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- В Первомайском районе в Ростове, где в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание административного четырехэтажного здания, пожар полностью ликвидирован, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее глава региона рассказал, что в переулке Аэроклубовском в Ростове также оказались повреждены остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, горело дерево. Пострадавших не было.

Кроме того, разрушения зафиксировали в Таганроге, Батайске и Мясниковском районе. К слову, по обновленной информации, в селе Чалтырь Мясниковского района в результате падения обломков БПЛА ущерб получили 20 частных домов и три автомобиля. Обследование домов продолжается. Пострадавших нет.

