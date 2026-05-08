В Ростовской области завершилось расследование тяжелого несчастного случая

Грузчик получил травмы после падения в шахту лифта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Государственной инспекции труда Ростовской области завершили расследование тяжелого несчастного случая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла с грузчиком, который работал на хлебокомбинате в Сальске. 13 апреля 2026 года он поднимал готовую продукцию на специальном лифте. Мужчина открыл двустворчатые стальные ворота, закатил вагонетку внутрь, после чего шагнул за ней и упал в проем шахты грузоподъемного устройства.

- На основании собранных материалов расследования, комиссия пришла к выводу, что данный несчастный случай является связанным с производством, - говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону начали проверку после падения женщины в открытый люк

Специалисты СК выясняют обстоятельства падения женщины в открытый люк в Ростове-на-Дону (подробнее)