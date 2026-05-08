Жителя Ростовской области будут судить за аварию с моторными суднами

Жителя Ростовской области будут судить за аварию в Веселовском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось в октябре 2025 года: 50-летний мужчина управлял маломерным моторным судном в акватории Веселовского водохранилища и врезался в другой такой же водный транспорт. В результате аварии 47-летний судоводитель получил тяжелые травмы.

В отношении виновника ЧП было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- Уголовное дело направлено в Багаевский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

