В Ростове на территории падения обломков БПЛА объявлен режим ЧС

Ростовская область подверглась воздушной атаке ночью 8 мая. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове на территории падения обломков беспилотников объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принято по итогам экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, о чем глава городской администрации Александр Скрябин проинформировал в своем MAX-канале.

Как уточнил градоначальник, особый правовой режим вводится в границах Железнодорожного района, где были зафиксированы повреждения в результате вражеской атаки. Для координации всех действий разворачивается работа оперативного штаба и специальных комиссий, которым предстоит оценить масштаб нанесенного урона.

По поручению Александра Скрябина в зоне происшествия стартуют поквартирные обходы. Специалисты приступят к фиксации разрушений и организованному приему заявлений от жителей на получение материальной помощи.

— Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия, — сообщил глава администрации.

Для оперативного взаимодействия с населением на базе администрации Железнодорожного района уже создан оперативный штаб по приему документов на осуществление выплат. Уточнить всю необходимую информацию ростовчане могут по телефону горячей линии: +7 (863) 224-12-84.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл детали минувшей ночной атаки. Глава региона уточнил, что в Ростове в переулке Аэроклубовский из-за падения обломков БПЛА пострадало остекление и газовая труба в жилых домах, а также грузовой автомобиль. Кроме того, зафиксировано возгорание административного здания в Первомайском районе, которое было ликвидировано. Также зафиксированы последствия в других населенных пунктах области. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на серьезные последствия на земле, жертв удалось избежать.

