В Ростовской области пешеход погибла под колесами иномарки

В Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом в станице Обливская поздним вечером 7 мая. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, в 21:10 на улице Кузнецова был совершен наезд на человека.

За рулем автомобиля «Чанган» находилась 42-летняя женщина. По предварительной версии правоохранителей, двигаясь по улице. Она совершила наезд на 29-летнюю пострадавшую. От полученных травм пешеход скончалась уже в карете скорой помощи.

Сейчас сотрудники донской Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области выясняют все обстоятельства случившегося.

В ведомстве в очередной раз призвали участников движения строго соблюдать ПДД и проявлять на дорогах предельную осторожность.

