НовостиОбщество8 мая 2026 8:19

В Чалтыре количество пострадавших домов от удара БПЛА увеличилось до 50

В селе Чалтырь от удара беспилотников пострадали три автомобиля
Дмитрий КУТЕПОВ
В селе продолжает подомовой обход комиссий.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Чалтырь Мясниковского района число домов, пострадавших из-за падения обломков беспилотников, увеличилось до 50. Обновленные данные на 10:30 привел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем MAX-канале.

Также, по словам главы региона, повреждения получили три автомобиля. Специалисты продолжают подомовые обходы для уточнения масштаба разрушений.

В населенных пунктах, затронутых атакой, уже работают оценочные комиссии и введен режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших домовладений. Власти пообещали жителям всестороннюю поддержку.

Ранее губернатор сообщал, что минувшей ночью силами ПВО в регионе отражалась массированная воздушная атака. Помимо Чалтыря, последствия падения обломков фиксировались в Таганроге, Батайске, Ростове и Азовском районе.

Минтранс России заявил об ударе БПЛА по одному из объектов в Ростове

В Минтрансе России подтвердили удар по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» (подробности)