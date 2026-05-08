НовостиОбщество8 мая 2026 8:48

Умные светофоры с датчиками транспортных потоков появятся в Ростове

Ангелина СКИБА
Умные светофоры могут следить за движением машин в реальном времени.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На умные светофоры в Ростове-на-Дону выделили 85 млн рублей. К концу ноября 40 светофорных объектов собираются оснастить датчиками транспортных потоков. Об этом со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря сообщает «Городской репортер».

Средства на указанные цели запланировали в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В публикации поясняют, что умные светофоры могут следить за автомобильным трафиком в реальном времени. Они фиксируют количество машин, их скорость и плотность движения.

