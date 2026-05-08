90 км водопровода построят в Ростовской области до конца 2028 года

90 км водопроводных сетей построят в Целинском районе Ростовской области. Работы ведутся с 2025 года в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказала глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

- Проект в Хлеборобном сельском поселении — часть большой системной работы по улучшению водоснабжения. Строительство идет по графику, завершить его должны до конца 2028 года, — прокомментировала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Вместе с трубопроводом собираются создать насосную станцию производительностью почти 800 кубометров в сутки и резервуар чистой воды объемом 1200 кубометров. На эти цели в 2025-2028 годах предусмотрели 1,7 млрд рублей, более 550 млн рублей из этой суммы поступят из федерального бюджета.

Готовность объекта составляет 38%. На сегодняшний день уложили уже 21 км трубопровода, создали основания подъездных путей и основания под ограждение площадки насосной станции, выполнили гидроизоляцию, смонтировали колодцы. На объекте задействовали 20 человек и четыре единицы техники.

После завершения строительства качественное водоснабжение получат 2100 жителей Хлеборобного сельского поселения.

