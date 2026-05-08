Камыш вспыхнул в Аксайском районе Ростовской области

Пожар не угрожает жилым домам и населенным пунктам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 8 мая в Аксайском районе Ростовской области вспыхнул камыш, затем пламя пошло в сторону Батайска. Об этом рассказали в аксайском управлении по предупреждению и ликвидации ЧС.

Известно, что возгорание в 8:47 утра зафиксировала система «Безопасный город». Огонь разгорелся в пойме реки Дон, но подойти близко к очагу пожара на данный момент трудно.

- В связи с отсутствием путей подъезда силами служб пожаротушения проводится окарауливание ландшафтного пожара, — пояснили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.

По информации спасателей, пожар не угрожает жилым домам и населенным пунктам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области сообщили о первых признаках засухи

Аграрии Ростовской области попросили вызвать дожди, чтобы не допустить засуху (подробности)