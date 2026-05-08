В Ростовской области вышла книга о преступлениях нацистов

Описанные в книге факты основаны на рассекреченных материалах ФСБ. Фото: сайт правительства Ростовской области

В преддверии Дня Победы в Ростовской области вышла в свет книга «Черные дни оккупации». Она рассказывает о преступлениях фашистов на донской земле и о народном сопротивлении. С изданием уже ознакомился губернатор Юрий Слюсарь, рассказали в пресс-службе главы региона.

Донской глава назвал появление книги большим событием в исторической, культурной и патриотической жизни региона и страны, ведь рассекреченные документы позволили по-новому взглянуть на историю оккупации Дона.

- Получилась книга, которая выходит за пределы очередного библиографического издания, это действительно памятник событиям, которые тогда произошли, и напоминание всем нам о том, что могло бы быть, если бы мы не выгнали фашистов с нашей земли, — сказал Юрий Слюсарь.

Авторы книги рассказали о документально зафиксированных злодеяниях нацистов. За 769 суток оккупации погибли более 180 тысяч мирных жителей, то есть каждый день фашисты и их пособники убивали более 200 человек. Отдельно говорится о героизме партизанских отрядов и подпольщиков.

Все описанные факты основаны на архивных материалах ФСБ, рассекреченных в 2012-2025 годах. Впервые были представлены документы, с которыми не были знакомы даже профессионалы.

Книгу подготовили сотрудники ЮНЦ РАН, УФСБ России по Ростовской области и донского правительства. Сборник стал частью работы, проводимой в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Напомним, на основании собранных материалов после войны сотрудники органов госбезопасности продолжали розыск виновных. Итогом стал судебный процесс в Ростове-на-Дону в 2022 году, признавший преступления нацистов на территории региона геноцидом.

Книгу «Черные дни оккупации» планируют распространять в школах, поисковых и военно-патриотических организациях, научной среде. Также некоторые фрагменты могут публиковаться в СМИ.

