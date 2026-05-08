Качество воздуха проверили в Ростове после жалоб на едкий дым

Содержание приоритетных химических веществ в воздухе не превышает норму. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Качество воздуха проверили в Ростове-на-Дону после жалоб на едкий дым, о нем жители города сообщили сегодня, 8 мая. Информацию управления Роспотребнадзора публикует «Панорама Ростов-на-Дону».

Издание сообщает, что специалисты надзорного ведомства усилили контроль после воздушной атаки и пожара в промышленной зоне. Пробы воздуха отобрали на территории жилой застройки города.

– Содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенических нормативов, — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

