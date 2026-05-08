В Ростовской области часть острова на реке Кагальник выделят для отдыха и спорта

На участке уже есть пляж.

Часть острова на реке Кагальник в Ростовской области отведут под зону отдыха и спорта. Разрешение получил один из предпринимателей, сообщает «Город N».

В публикации сказано, что смена назначения земли предпринимателя рядом со станицей Кагальницкой была согласована с властями. Участок в 1,2 га теперь должны перевести из категории сельскохозяйственных в категорию особо охраняемых.

На территории планируется зеленая зона с объектами для физкультуры и спорта. Обновление разрешили в связи с планами по развитию станицы. На участке уже есть пляж. Остальная часть острова останется сельскохозяйственной.

